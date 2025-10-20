RECIBÍ EL NEWSLETTER
PUERTO DE MONTEVIDEO

Sindicato de TCP analiza nueva propuesta en el conflicto: "De a poco nos vamos acercando", dijo dirigente

Uno de los puntos que no entra en la propuesta actual es la reducción de la jornada laboral a seis horas, pero el sindicalista aseguró que "no está descartada" porque queda el compromiso de generar ámbitos.

trabajadores-puerto-alvaro reinoldo

Sindicato portuario recibió una nueva propuesta en el marco de la negociación por el conflicto con TCP.

"Estamos acá tratando de abordar la mejor redacción, para ambas partes, que todos nos podamos ir con algo que sea llevadero para nuestra parte de Asamblea, llevar algo que entendamos lo pueda aprobar", sostuvo el dirigente sindical Álvaro Reinaldo.

"De a poco nos vamos acercando", afirmó sobre si la propuesta será bien recibida por la asamblea.

orsi sobre el conflicto en el puerto: por el bien del pais, lo mejor que puede pasar es que ahi haya acuerdo
Seguí leyendo

Orsi sobre el conflicto en el puerto: "Por el bien del país, lo mejor que puede pasar es que ahí haya acuerdo"

Uno de los puntos que no entra en la propuesta actual es la reducción de la jornada laboral a seis horas. "No está descartada", afirmó Reinaldo, y explicó que se hará "un compromiso para poder generar ámbitos de diálogo donde se trabajen todos los aspectos".

Entre los puntos que piden es que haya una comisión que mida la productividad y la evaluación de riesgo por la posición de trabajo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PERSECUCIÓN POR GENERAL FLORES

Le robaron la moto a una mujer policía, los persiguió con ayuda de un particular y le disparó a uno en la ingle
MUNICIPIOS DE MONTEVIDEO

"Vamos alrededor de 40 retiradas y las estamos vigilando de cerca", dijo Antía sobre combate a picudo rojo en el CH
RUTA 8

Un hombre de 43 años y oriundo de Minas murió al chocar contra peaje de Cebollatí
MATÍAS RIERO

Cuerpo hallado tras incendio en casa de Santa Catalina es el del taxista desaparecido hace 10 días
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS

Bancos privados cambiarán su horario de 13 a 17 y atenderán desde la mañana a partir de diciembre

Te puede interesar

Ataque a balazos en Nuevo Ellauri terminó con tres personas heridas: una de las víctimas tiene 12 años video
MONTEVIDEO

Ataque a balazos en Nuevo Ellauri terminó con tres personas heridas: una de las víctimas tiene 12 años
Un adolescente de 15 años fue asesinado a tiros en la zona de La Teja; le dispararon desde una moto video
BAUZÁ Y VAILLANT

Un adolescente de 15 años fue asesinado a tiros en la zona de La Teja; le dispararon desde una moto
Autoidentificación ideológica de los uruguayos: el 95% de los uruguayos se posiciona ideológicamente video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Autoidentificación ideológica de los uruguayos: el 95% de los uruguayos se posiciona ideológicamente

Dejá tu comentario