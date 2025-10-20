Sindicato de TCP analiza nueva propuesta en el conflicto: "De a poco nos vamos acercando", dijo dirigente

Sindicato portuario recibió una nueva propuesta en el marco de la negociación por el conflicto con TCP .

"Estamos acá tratando de abordar la mejor redacción, para ambas partes, que todos nos podamos ir con algo que sea llevadero para nuestra parte de Asamblea, llevar algo que entendamos lo pueda aprobar", sostuvo el dirigente sindical Álvaro Reinaldo.

"De a poco nos vamos acercando", afirmó sobre si la propuesta será bien recibida por la asamblea.

Uno de los puntos que no entra en la propuesta actual es la reducción de la jornada laboral a seis horas. "No está descartada", afirmó Reinaldo, y explicó que se hará "un compromiso para poder generar ámbitos de diálogo donde se trabajen todos los aspectos".

Entre los puntos que piden es que haya una comisión que mida la productividad y la evaluación de riesgo por la posición de trabajo.