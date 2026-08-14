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GOBIERNO BUSCA DESTRABAR CONFLICTO

Sindicato de TCP realiza paro por asamblea desde las 19:00 para analizar avances en la negociación colectiva

"Hemos transmitido a las dos partes que el Uruguay no puede ser rehén de sus diferencias y que, por tanto, hemos instado a las partes a que busquen un acuerdo", afirmó el secretario de Presidencia.

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El Gobierno busca destrabar el conflicto en la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) con el sindicato de trabajadores por la negociación del convenio colectivo que afecta el funcionamiento de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró que "se está trabajando intensamente" para alcanzar un acuerdo y que desde el Poder Ejecutivo se busca garantizar que en los días de asambleas haya guardias gremiales. Aclaró que la negociación es entre una empresa privada y sus trabajadores, que no incluye a la Administración Nacional de Puertos (ANP).

"Lo miramos con mucha preocupación", afirmó. "Hemos transmitido a las dos partes que el Uruguay no puede ser rehén de sus diferencias y que, por tanto, hemos instado a las partes a que busquen un acuerdo que permita que vuelva a la normalidad el trabajo en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo", agregó.

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Para este viernes, está prevista una nueva asamblea de trabajadores para informar sobre la negociación colectiva. Por tanto, TCP informó que la atención a los camiones será hasta las 19 horas.

El sindicato aguarda por un documento de la empresa para la asamblea de este viernes tras la reunión tripartita mantenida el jueves, afirmó el presidente del gremio de TCP, Álvaro Reinaldo. Los trabajadores aceptaron algunos puntos de la empresa y flexibilizaron otros, entre ellos, pasar de 25 a 24 jornales asegurados al mes.

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