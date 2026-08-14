Inspección General del Trabajo presentó denuncia en Fiscalía por la muerte de un trabajador rural alcanzado por un rayo

La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) puso este viernes en conocimiento de Fiscalía la investigación primaria realizada a raíz del fallecimiento de un trabajador rural en el departamento de Cerro Largo, ocurrido en circunstancias vinculadas a una tormenta eléctrica.

El organismo entiende que corresponde que la Justicia determine si existió incumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral o una eventual responsabilidad penal.

El inspector general de Trabajo, Luis Puig, explicó que la decisión fue adoptada luego del relevamiento realizado por los inspectores de la cartera.

El jerarca recordó que existe normativa específica para la actividad rural frente a fenómenos meteorológicos adversos. En particular, el Decreto 38/022, que establece claramente que cuando se registren lluvias, vientos, tormentas eléctricas u otros fenómenos que por su magnitud comprometan la seguridad de los trabajadores rurales, el empleador debe disponer la suspensión de las tareas que impliquen riesgo mientras subsistan esas condiciones.

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