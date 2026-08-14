Imputaron al segundo extraditado por el triple homicidio de mayo en una boca de drogas en el Cerro

El segundo extraditado desde Argentina por el triple homicidio del 24 mayo en el Cerro fue imputado por la Justicia Penal a pedido de la fiscal de Homicidios, Andrea Naupp, y se dispuso su prisión preventiva hasta el 30 de diciembre, por un delito de homicidio complejo muy especialmente agravado por concurso en calidad de autor.

En las últimas horas, el joven de 19 años fue extraditado desde Buenos Aires y sometido a la Justicia Penal. El operativo de traslado se hizo entre el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado y el Departamento de Capturas Internacionales, junto a autoridades argentinas.

Por el triple crimen en una boca de venta de drogas de la esquina de Estados Unidos y Egipto, había sido extraditado de Argentina un joven de 18 años, que ya fue imputado por el asesinato de dos hombres y una mujer , que también dejó a dos personas heridas.

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EL CASO

El triple homicidio ocurrió el domingo 24 de mayo, tarde en la noche, en la casa de la esquina de Estados Unidos y Egipto, en el Cerro.

Dos hombres y una mujer fueron asesinados. Uno de ellos tenía 29 años, cuatro antecedentes penales, el último de 2022 por receptación, y varias indagatorias de la Policía por hurto, rapiña y estafa.

La mujer asesinada tenía 35 años y cinco antecedentes penales, el último de 2024, según los datos que surgen de la investigación y a los que accedió Subrayado poco después del crimen. La tercera víctima, otro hombre, tenía 23 años.