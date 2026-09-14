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TCP REALIZARÁ RELEVAMIENTO

Terminal Cuenca del Plata evalúa daños ocasionados por las medidas sindicales de los trabajadores

La empresa realizará un relevamiento y no descarta futuras medidas a tomar, contra el Estado uruguayo o también contra el sindicato.

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La negociación del convenio colectivo entre Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato de trabajadores generó diversas afectaciones en la operativa de la terminal de contenedores que trabaja en el Puerto de Montevideo.

Por este motivo, TCP realizará un relevamiento de los daños ocasionados por los trabajadores al momento de tomar medidas sindicales, y cuantificará las pérdidas económicas que sufrieron durante estos meses, para evaluar futuras medidas a tomar.

En TCP, no solo se estudia el impacto económico, sino también la posible pérdida de contactos con navieras.

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En ese sentido, desde la compañía no se descartan futuras medidas a tomar, contra el Estado uruguayo o también contra los trabajadores.

En el año 2025, según datos divulgados por la Unión de Exportadores, hubo 35 días con interrupciones en la operativa portuaria. Y en lo que va del 2026, es decir, de enero a setiembre, ya fueron más de 40 los días con afectación total o parcial en el funcionamiento de la empresa.

TCP está constituida por la multinacional belga Katoen Natie, quien tiene el 80% de las acciones, y el Estado uruguayo a través de la Administración Nacional de Puertos (ANP), que posee el 20% restante.

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