MOVIMIENTO SINDICAL

PIT-CNT resolvió paro nacional parcial para octubre en reclamo por cambios en el Presupuesto

La medida es en el marco del Presupuesto y reclama mejoras en el proyecto presentado por el gobierno.

pit-cnt-fachada

El PIT-CNT resolvió un paro nacional parcial para el mes de octubre, aunque aún no fijó la fecha.

La medida, que será acompañada con movilizaciones, es en el marco del Presupuesto Quinquenal y en reclamos de mejoras en el proyecto que entregó el gobierno en el Parlamento.

“La Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió este jueves, por unanimidad, convocar a un paro parcial nacional con movilización en solidaridad con los sindicatos en conflicto, en defensa de los derechos laborales y para reclamar cambios en el Presupuesto Nacional. La medida se llevará a cabo entre el 20 y el 30 de octubre, en una fecha que definirá el Secretariado Ejecutivo de la central”, señala el comunicado de la central sindical.

pit-cnt cuestiono presupuesto para educacion y abdala se refirio a proceso de discriminacion a udelar
PIT-CNT cuestionó presupuesto para educación y Abdala se refirió a "proceso de discriminación" a Udelar

“La resolución responde a un escenario ‘marcado por conflictos, represión sindical, cierres de plantas, reestructuras y recortes’, además de la necesidad de incidir en el debate presupuestal y reclamar un rumbo de desarrollo que priorice las necesidades sociales”, señala el dirigente Enrique Méndez en el comunicado.

Entre los puntos cuestionados del Presupuesto está que se priorice educación, vivienda y desarrollo industrial en el interior, además de la situación de la Universidad de la República.

