El PIT-CNT resolvió un paro nacional parcial para el mes de octubre, aunque aún no fijó la fecha.
PIT-CNT resolvió paro nacional parcial para octubre en reclamo por cambios en el Presupuesto
La medida es en el marco del Presupuesto y reclama mejoras en el proyecto presentado por el gobierno.
La medida, que será acompañada con movilizaciones, es en el marco del Presupuesto Quinquenal y en reclamos de mejoras en el proyecto que entregó el gobierno en el Parlamento.
“La Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió este jueves, por unanimidad, convocar a un paro parcial nacional con movilización en solidaridad con los sindicatos en conflicto, en defensa de los derechos laborales y para reclamar cambios en el Presupuesto Nacional. La medida se llevará a cabo entre el 20 y el 30 de octubre, en una fecha que definirá el Secretariado Ejecutivo de la central”, señala el comunicado de la central sindical.
“La resolución responde a un escenario ‘marcado por conflictos, represión sindical, cierres de plantas, reestructuras y recortes’, además de la necesidad de incidir en el debate presupuestal y reclamar un rumbo de desarrollo que priorice las necesidades sociales”, señala el dirigente Enrique Méndez en el comunicado.
Entre los puntos cuestionados del Presupuesto está que se priorice educación, vivienda y desarrollo industrial en el interior, además de la situación de la Universidad de la República.
