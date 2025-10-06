Una de las uruguayas de la flotilla Global Sumud no alcanzó a ser retenida por Israel y está en Italia

Una de las uruguayas que integraba la flotilla Global Sumud que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza no alcanzó a ser retenida por las autoridades de Israel y se encuentra en Italia , indicaron a Subrayado fuentes de la Cancillería.

Según se informó, Romina Gallini vio cuando interceptaban los barcos de la flotilla y logró dar vuelta para poder ingresar a territorio italiano. En cambio, los otros dos uruguayos, Ana Zugarramurdi y Rodrigo Ciz, fueron retenidos el miércoles por Israel.

Las autoridades de la Cancillería continúan negociando con las autoridades israelíes para liberar a Zugarramurdi y Ciz. "Ana sigue detenida. Estamos esperando novedades", dijo este lunes a Subrayado Mabel García, madre de Zugarramurdi.

En las últimas horas, Israel deportó a otros 171 activistas de la flotilla, incluida Greta Thunberg, a Grecia y Eslovaquia. Los nuevos deportados son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.

Los abogados de los detenidos denunciaron agresiones y violencia por parte de la Policía. Con este grupo, ya son más de 340 los activistas deportados entre el sábado y el lunes, de un total de unos 470 detenidos tras la interceptación de la flotilla.