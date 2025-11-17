Sindicato de salud pública realiza un paro de 24 horas con movilización a Economía y Presidencia

Martín Pereira, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública.

El sindicato de funcionarios de salud pública (FFSP) convoca a un paro de 24 horas este martes en todo el país por reclamo de mayor presupuesto para la salud, entre otras reivindicaciones.

El paro es con movilización desde las 10 de la mañana: a esa hora se concentran en la explanada de la Intendencia y de ahí marchan primero hacia el Ministerio de Economía y luego a la Presidencia de la República, en Torre Ejecutiva, plaza Independencia.

La movilización provocará desvíos y cortes de calle en el Centro de Montevideo durante la mañana y hasta pasado el mediodía.

