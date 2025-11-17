RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARO ESTE MARTES EN TODO EL PAÍS

Sindicato de salud pública realiza un paro de 24 horas con movilización a Economía y Presidencia

El sindicato de funcionarios de salud pública convoca a un paro este martes en todo el país por reclamo de presupuesto y otras reivindicaciones. Marchan hacia Economía y Presidencia de mañana.

Martín Pereira, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública.&nbsp;

El paro es con movilización desde las 10 de la mañana: a esa hora se concentran en la explanada de la Intendencia y de ahí marchan primero hacia el Ministerio de Economía y luego a la Presidencia de la República, en Torre Ejecutiva, plaza Independencia.

La movilización provocará desvíos y cortes de calle en el Centro de Montevideo durante la mañana y hasta pasado el mediodía.

