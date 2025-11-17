El sindicato de funcionarios de salud pública (FFSP) convoca a un paro de 24 horas este martes en todo el país por reclamo de mayor presupuesto para la salud, entre otras reivindicaciones.
Sindicato de salud pública realiza un paro de 24 horas con movilización a Economía y Presidencia
El sindicato de funcionarios de salud pública convoca a un paro este martes en todo el país por reclamo de presupuesto y otras reivindicaciones. Marchan hacia Economía y Presidencia de mañana.
El paro es con movilización desde las 10 de la mañana: a esa hora se concentran en la explanada de la Intendencia y de ahí marchan primero hacia el Ministerio de Economía y luego a la Presidencia de la República, en Torre Ejecutiva, plaza Independencia.
La movilización provocará desvíos y cortes de calle en el Centro de Montevideo durante la mañana y hasta pasado el mediodía.
