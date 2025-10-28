El sindicato de profesores de secundaria ocupó este martes al menos siete liceos en Montevideo e inició un paro de 48 horas.
Sindicato de profesores ocupó varios liceos en Montevideo e inició paro de 48 horas
El paro de este martes es por más presupuesto para la educación, y este miércoles se suman al paro del PIT-CNT. El sindicato de profesores ocupó en Montevideo al menos siete liceos.
El paro de este martes es por más presupuesto para la educación, y se suma al paro de este miércoles convocado por el PIT-CNT en el marco de la discusión presupuestal general, que ahora se debate en el Senado tras la aprobación del proyecto de ley de presupuesto en la Cámara de Diputados.
Los liceos ocupados este martes por el sindicato (Ades Montevideo) fueron: liceo 1, 2, 9, 13, 22, 61 y 72.
Seguí leyendo
Banco Central presentó moneda conmemorativa por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia
Temas de la nota
Lo más visto
29 DE OCTUBRE
Paro general parcial del PIT-CNT: cómo funcionarán el transporte, educación, salud y bancos este miércoles
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN
Una adolescente de 14 años denunció haber sido violada y robada en el Prado; hay un indagado
PPI DE URSEA
Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
tenía 25 años
Accidente en los accesos a Montevideo: una joven murió al chocar de atrás a un camión en ruta 5
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE
Dejá tu comentario