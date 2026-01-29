El sindicato portuario resolvió nuevas medidas, que incluyen paros, tras la respuesta recibida del Centro de Navegación (Cennave) en el marco de los Consejos de Salarios.
Sindicato portuario anuncio paro de depósitos desde este jueves, y de operadores y terminales desde el viernes
El martes hay una reunión del Ejecutivo Nacional para analizar la situación y definir cómo continúan.
Según el comunicado publicado por el sindicato, habrá un paro de depósitos portuarios y extraportuarios desde las 23 horas de este jueves y por un lapso de 24 horas.
Además se anunció un paro de operadores y terminales del puerto de Montevideo a partir de las 23 horas del viernes, también por 24 horas.
