Sindicato docente de Formación en Educación cuestiona acuerdo de Inisa y Ministerio de Defensa: "Un parche"

Desde el sindicato cuestionan el rol pedagógico del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.

El sindicato docente de Formación en Educación realizó cuestionamientos al acuerdo firmado entre el Inisa y el Ministerio de Defensa; sostienen que es "un parche" ante la falta de presupuesto en la Educación y les sorprende el silencio de ANEP.

"Las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa no tienen un rol pedagógico. Uno va a las bases de lo que implica el Ministerio de Defensa Nacional, en ningún momento tiene la idea del rol pedagógico, y tengamos en cuenta que existen otras instituciones pedagógicas, educativas, que están en acuerdo con Inisa", dijo Cecilia Klein, presidenta del sindicato.

El Estado "mantiene ese rol, ese acuerdo con las FFAA que no provee lo que estamos buscando a nivel pedagógico".

