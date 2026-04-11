Sindicato policial reclama que se fortalezcan controles psicológicos y psiquiátricos de los efectivos, tras triple crimen

Sindicato policial se refirió al triple homicidio en el barrio La Chancha, en el que un efectivo GRT mató a su pareja y sus suegros, para luego suicidarse. Llaman a que se fortalezcan los controles psicológicos y psiquiátricos en los ingresos y durante el desempeño de la función.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos de las víctimas en este momento de inmenso dolor", señala el comunicado del Sindicato Policial Nacional (Sipolna) y agrega que "sin perjuicio de ello, este episodio vuelve a poner sobre la mesa una realidad que no puede seguir siendo postergada: la salud mental en la función policial. La tarea policial implica altos niveles de estrés, exposición a situaciones traumáticas y una exigencia emocional constante que requiere atención seria, profesional y permanente".

"No se trata solo de evaluar aptitudes iniciales, sino de garantizar un seguimiento continuo que proteja tanto al funcionario como a la sociedad", dice el sindicato.

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