Un policía mató a su pareja, a sus suegros y se suicidó, en el barrio La Chancha.

El triple crimen ocurrió en la calle Hidra, en la esquina con pasaje Colibrí.

El cuerpo del policía fue encontrado en un auto, a diez cuadras del lugar donde le dio muerte a su pareja y la familia de ella.

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La información primaria indica que el hombre vivía con su pareja y que fue en la casa que compartían donde mató a las tres personas.

Luego de esto llamó a su expareja y fue a verla a esta y a su hijo, se despidió de ellos y se quitó la vida en el auto.

Era un policía del GRT, que hace aproximadamente un año trabajaba en la fuerza policial.

La fiscal del caso es Mirta Morales.