Un policía mató a su pareja, a sus suegros y se suicidó, en el barrio La Chancha.
Un policía mató a su pareja, a sus suegros y se suicidó en el barrio La Chancha
El policía utilizó su arma de reglamento para el crimen. El suicidio fue a unas diez cuadras del triple homicidio, dentro de un auto.
El triple crimen ocurrió en la calle Hidra, en la esquina con pasaje Colibrí.
El cuerpo del policía fue encontrado en un auto, a diez cuadras del lugar donde le dio muerte a su pareja y la familia de ella.
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La información primaria indica que el hombre vivía con su pareja y que fue en la casa que compartían donde mató a las tres personas.
Luego de esto llamó a su expareja y fue a verla a esta y a su hijo, se despidió de ellos y se quitó la vida en el auto.
Era un policía del GRT, que hace aproximadamente un año trabajaba en la fuerza policial.
La fiscal del caso es Mirta Morales.
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