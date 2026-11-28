Como ganador de la tabla Anual, Peñarol esperaba rival para definir en las finales al Campeón Uruguayo 2026.

Y será Liverpool el rival (campeón del Clausura) tras vencer en la semifinal a Racing (campeón del Apertura).

El partido terminó 2 a 2 en los 90 minutos y en el alargue de media hora no se sacaron ventaja, pese a que Liverpool lo buscó más y hasta tuvo un remate en el travesaño faltando poco para el final.

Seguí leyendo Estudiantes de La Plata y Palmeiras definen la Copa Libertadores 2026 en el estadio Centenario

Así llegaron a los penales, donde el arquero negriazul Mathías Benatene se transformó en el héroe con dos atajadas que pusieron a su equipo en la final.

El penal definitivo lo tuvo en sus pies el goleador de Liverpool en esta temporada cruzó el remate y corrió a celebrar con su arquero.

Las finales, a dos partidos, se disputarán el jueves 3 en el Parque Viera desde la hora 20, y en el Campeón del Siglo, el domingo 6 a las 19 horas.