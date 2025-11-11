Seis detenidos por bengala náutica en el clásico: un funcionario de la CAFO, un proveedor de pirotecnia e hinchas

Hay seis nuevos detenidos en el caso de la bengala náutica que fue arrojada en el clásico del 6 de julio en el estadio Centenario . Se tratan de un funcionario de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), un proveedor de los artefactos y cuatro hinchas de Nacional, confirmó el Ministerio del Interior.

Las seis personas están ante Fiscalía. El funcionario fue detenido porque se presume que colaboró con el ingreso de la pirotecnia a la tribuna Colombes.

Hasta el momento había un hincha de Nacional imputado con prisión preventiva por este hecho.

El caso

Durante el partido clásico del pasado 6 de julio, una bengala náutica fue lanzada desde la tribuna Colombes. El proyectil terminó impactando en un efectivo policial que se encontraba en la zona del palco de prensa.

El policía sufrió lesiones graves en sus genitales y fue trasladado de urgencia, fue operado y debió permanecer diez días en el CTI del Hospital Policial. Después de un mes, fue dado de alta y continúa recuperándose.

Varios parciales tricolores fueron identificados tras el análisis de las cámaras de videovigilancia por parte de Policía Científica y declararon ante el fiscal de Flagrancia de 15º turno, Raúl Iglesias.