RECIBÍ EL NEWSLETTER

Seis detenidos por bengala náutica en el clásico: un funcionario de la CAFO, un proveedor de pirotecnia e hinchas

El funcionario de la CAFO es sospechoso de haber colaborado con el ingreso de la pirotecnia al estadio.

Bengala-Nacional-captura-Toutube-La-Abdon-TV

Hay seis nuevos detenidos en el caso de la bengala náutica que fue arrojada en el clásico del 6 de julio en el estadio Centenario. Se tratan de un funcionario de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), un proveedor de los artefactos y cuatro hinchas de Nacional, confirmó el Ministerio del Interior.

Las seis personas están ante Fiscalía. El funcionario fue detenido porque se presume que colaboró con el ingreso de la pirotecnia a la tribuna Colombes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinCharquero/status/1988320742706987234?s=20&partner=&hide_thread=false

Hasta el momento había un hincha de Nacional imputado con prisión preventiva por este hecho.

El Betito Suárez, detenido en el 2021. Foto: archivo Subrayado.
Seguí leyendo

Betito Suárez: se realiza la audiencia en el caso que investiga al clan familiar

El caso

Durante el partido clásico del pasado 6 de julio, una bengala náutica fue lanzada desde la tribuna Colombes. El proyectil terminó impactando en un efectivo policial que se encontraba en la zona del palco de prensa.

El policía sufrió lesiones graves en sus genitales y fue trasladado de urgencia, fue operado y debió permanecer diez días en el CTI del Hospital Policial. Después de un mes, fue dado de alta y continúa recuperándose.

Varios parciales tricolores fueron identificados tras el análisis de las cámaras de videovigilancia por parte de Policía Científica y declararon ante el fiscal de Flagrancia de 15º turno, Raúl Iglesias.

Temas de la nota

Lo más visto

Ademu desafilió a Pablo Caggiani (foto).
SINDICATO DE MAESTROS

Ademu desafilió a Pablo Caggiani, presidente del Codicen, y "a la mitad de las maestras de Montevideo", dijo el jerarca
LOS CERRILLOS, CANELONES

Chocaron dos motos de frente en ruta 36 y el conductor de una de ellas falleció tras golpear un cartel
CERRITO DE LA VICTORIA

Un hombre de 51 años fue asesinado de una puñalada por un vecino durante una discusión
HORTIGUERA Y ROMERO

Un detenido y tres requeridos por homicidio en el Cerrito; investigan caso de justicia por mano propia
LA VÍCTIMA ESTÁ GRAVE

Un hombre apuñaló a otro en Tres Cruces, que pidió ayuda a comercios de la peatonal de Cassinoni; lo investigan como rapiña

Te puede interesar

Un funcionario de CAFO y tres hinchas de Nacional declaran ante la Justicia en audiencia reservada por la bengala del clásico
INGRESO DE PIROTECNIA AL CENTENARIO

Un funcionario de CAFO y tres hinchas de Nacional declaran ante la Justicia en audiencia reservada por la bengala del clásico
Caggiani sobre desafiliación de Ademu: Es una decisión legítima de una organización sindical que uno no comprende
PRESIDENTE DE ANEP

Caggiani sobre desafiliación de Ademu: "Es una decisión legítima de una organización sindical que uno no comprende"
Presidente de la Xunta de Galicia se comunicó con Orsi por Cardama y dejaron canal abierto por este tema
ALFONSO RUEDA

Presidente de la Xunta de Galicia se comunicó con Orsi por Cardama y dejaron "canal abierto" por este tema

Dejá tu comentario