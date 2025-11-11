Ministros, prosecretario de Presidencia y legisladores respaldan a Pablo Caggiani tras ser desafiliado del sindicato de maestros

Ministros , jerarcas del gobierno y legisladores del Frente Amplio respaldaron a Pablo Caggiani tras ser desafiliado del sindicato de maestros .

La decisión la tomó el lunes la asamblea del sindicato (Ademu): desafilió a Pablo Caggiani, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), y “a la mitad de las maestras de Montevideo”, informó el jerarca en su cuenta de X.

Según dijo Caggiani a Subrayado, las maestras y maestros desafiliados son los que no hicieron paro en las últimas jornadas, como resolvió el sindicato.

La situación de Caggiani generó el respaldo de jerarcas del gobierno y legisladores del Frente Amplio, como el ministro de Educación José Carlos Mahía:

Total confianza y respaldo compañero, una vida dedicada a la Educación Pública. — José Carlos Mahía (@JoseCarlosMahia) November 11, 2025

También lo respaldó el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz:

Embed Toda mi solidaridad Pablo.

Hay que endurecer la vena del garrón y echar pa delante. — Jorge Diaz (@jdiazalmeida) November 11, 2025

Y la subsecretaria del Ministerio del Interior Gabriela Valverde:

Como militante, todo mi respeto por tantos años de lucha y compromiso. Como gestora pública, mi testimonio de tu labor incansable y responsable para que la educación llegue a todas y todos. — Gabriela Valverde Gómez (@GValverdeGomez) November 11, 2025

Así como varios legisladores del Frente Amplio, en particular del MPP, sector de Pablo Caggiani:

Y yo pensé que habían sacado un comunicado deslindando responsabilidades y denunciando al agresor… — Daniel Caggiani (@DCaggiani) November 11, 2025

Es indiscutible que la de Pablo es una vida de entrega a la militancia por una mejor Educación Pública. Es un motivo de orgullo que un maestro llegue a la presidencia de la ANEP.

Es así como nos dijo el Bebe "el río da muchas muchas vueltas pero sabe a dónde va" — Bettiana Díaz Rey (@bettianadiazrey) November 11, 2025

Es así como nos dijo el Bebe “el río da muchas muchas vueltas pero sabe a dónde va” https://t.co/oDz5Jo9zcu — Bettiana Díaz Rey (@bettianadiazrey) November 11, 2025

Lo agreden en una manifestación contra la violencia...

En lugar de solidarizarse lo desafilian...

Penosa decisión.

Arriba Pablo!

Mi solidaridad y gratitud por el trabajo realizado. — Nicolás Viera (@nicovieradiaz) November 11, 2025

En lugar de solidarizarse lo desafilian...

Penosa decisión.

Arriba Pablo!

Mi solidaridad y gratitud por el trabajo realizado. https://t.co/xDS1duKxEh — Nicolás Viera (@nicovieradiaz) November 11, 2025

Maestro, primero en la responsabilidad de conducir @ANEP_Uruguay y sobre todo alguien que trabaja por la educación pública desde hace añares. Romper puentes con una desafiliacion compulsiva habla más de los desafiliadores que de Pablo. — Sebastián Valdomir (@SValdomir609) November 11, 2025

Un maestro comprometido como pocos con la Educación Pública, con los gurises de pies en el barro, hay cosas difíciles de comprender. Todo mi respaldo, cariño y solidaridad. — Sebastián Sabini (@tatisabini) November 11, 2025

Y hasta el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva publicó un mensaje para Caggiani: