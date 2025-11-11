RECIBÍ EL NEWSLETTER
CUESTIONAN DECISIÓN DE ADEMU

Ministros, prosecretario de Presidencia y legisladores respaldan a Pablo Caggiani tras ser desafiliado del sindicato de maestros

El ministro de Educación, el prosecretario de Presidencia, la subsecretaria del Interior y legisladores del FA, entre otros, respaldaron a Pablo Caggiani, presidente del Codicen, tras ser desafiliado del sindicato de maestros.

Pablo Caggiani, presidente del Codicen de la Anep. Foto: FocoUy

La decisión la tomó el lunes la asamblea del sindicato (Ademu): desafilió a Pablo Caggiani, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), y “a la mitad de las maestras de Montevideo”, informó el jerarca en su cuenta de X.

Según dijo Caggiani a Subrayado, las maestras y maestros desafiliados son los que no hicieron paro en las últimas jornadas, como resolvió el sindicato.

La situación de Caggiani generó el respaldo de jerarcas del gobierno y legisladores del Frente Amplio, como el ministro de Educación José Carlos Mahía:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseCarlosMahia/status/1988063172474130856?s=20&partner=&hide_thread=false

También lo respaldó el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz:

Embed

Y la subsecretaria del Ministerio del Interior Gabriela Valverde:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GValverdeGomez/status/1988068357132714179?s=20&partner=&hide_thread=false

Así como varios legisladores del Frente Amplio, en particular del MPP, sector de Pablo Caggiani:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DCaggiani/status/1988058276450497019?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bettianadiazrey/status/1988067003383566512?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nicovieradiaz/status/1988059753172660638?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SValdomir609/status/1988065847521538534?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tatisabini/status/1988191721604477161?s=20&partner=&hide_thread=false

Y hasta el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva publicó un mensaje para Caggiani:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camboue/status/1988068077955915908?s=20&partner=&hide_thread=false

