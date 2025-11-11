Ministros, jerarcas del gobierno y legisladores del Frente Amplio respaldaron a Pablo Caggiani tras ser desafiliado del sindicato de maestros.
Ministros, prosecretario de Presidencia y legisladores respaldan a Pablo Caggiani tras ser desafiliado del sindicato de maestros
El ministro de Educación, el prosecretario de Presidencia, la subsecretaria del Interior y legisladores del FA, entre otros, respaldaron a Pablo Caggiani, presidente del Codicen, tras ser desafiliado del sindicato de maestros.
La decisión la tomó el lunes la asamblea del sindicato (Ademu): desafilió a Pablo Caggiani, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), y “a la mitad de las maestras de Montevideo”, informó el jerarca en su cuenta de X.
Según dijo Caggiani a Subrayado, las maestras y maestros desafiliados son los que no hicieron paro en las últimas jornadas, como resolvió el sindicato.
La situación de Caggiani generó el respaldo de jerarcas del gobierno y legisladores del Frente Amplio, como el ministro de Educación José Carlos Mahía:
También lo respaldó el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz:
Y la subsecretaria del Ministerio del Interior Gabriela Valverde:
Así como varios legisladores del Frente Amplio, en particular del MPP, sector de Pablo Caggiani:
Y hasta el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva publicó un mensaje para Caggiani:
