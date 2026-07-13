Lazo dijo que "hay cambio de reglas" en costos de aviones que arriban a Venezuela con ayuda y dialogan con autoridades de ese país

La ministra de Defensa Sandra Lazo explicó por que no partirá este martes el segundo vuelo humanitario a Venezuela y dijo que hay cambios en los costos de los aviones que arriban a Venezuela.

Lazo aseguró que desde Defensa se ofreció tanto el Hércules como el ROU04, "que transporta 250 toneladas".

Aclaró que la salida es un "asunto del Ministerio de Relaciones Exteriores", que lleva el diálogo con las autoridades en Venezuela y destacó "la solidaridad que se dispara en nuestro país cuando hay una situación que afecta a un pueblo hermano".

"Después hay otra fase que es que eso que se dona, que tiene que organizarse, llegue a destino, por una cuestión humanitaria y de transparencia", dijo.

"Todas las fuerzas están cooperando, pero yo no estoy llegando a un territorio sin ninguna problemática. Estoy llegando a un territorio que tiene todos los inconvenientes que tiene una catástrofe como la que le sucedió. En ese marco, además, cambian las reglas de juego", dijo y agregó: "Ese cambio de reglas tiene que ver con costos para quien arriba al aeropuerto con determinados insumos. Por lo tanto, a veces es hora de tomar calma, y esa definición la toma el Ministerio de Defensa Nacional, no la toma ninguna fuerza por su cuenta".

Este lunes hay una reunión entre Lazo y el canciller Mario Lubetkin.