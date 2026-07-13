RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARA ENVIAR SEGUNDO VUELO

Lazo dijo que "hay cambio de reglas" en costos de aviones que arriban a Venezuela con ayuda y dialogan con autoridades de ese país

El Ministerio de Relaciones Exteriores es el encargado de ajustar con Venezuela el envío del segundo vuelo humanitario.

sandra-lazo-avion-humanitaria-venezuela

La ministra de Defensa Sandra Lazo explicó por que no partirá este martes el segundo vuelo humanitario a Venezuela y dijo que hay cambios en los costos de los aviones que arriban a Venezuela.

Lazo aseguró que desde Defensa se ofreció tanto el Hércules como el ROU04, "que transporta 250 toneladas".

Aclaró que la salida es un "asunto del Ministerio de Relaciones Exteriores", que lleva el diálogo con las autoridades en Venezuela y destacó "la solidaridad que se dispara en nuestro país cuando hay una situación que afecta a un pueblo hermano".

sindicato de maestros hara un paro en agosto por la rendicion de cuentas; reclama crear mas cargos docentes
Seguí leyendo

Sindicato de maestros hará un paro en agosto por la Rendición de Cuentas; reclama crear más cargos docentes

"Después hay otra fase que es que eso que se dona, que tiene que organizarse, llegue a destino, por una cuestión humanitaria y de transparencia", dijo.

"Todas las fuerzas están cooperando, pero yo no estoy llegando a un territorio sin ninguna problemática. Estoy llegando a un territorio que tiene todos los inconvenientes que tiene una catástrofe como la que le sucedió. En ese marco, además, cambian las reglas de juego", dijo y agregó: "Ese cambio de reglas tiene que ver con costos para quien arriba al aeropuerto con determinados insumos. Por lo tanto, a veces es hora de tomar calma, y esa definición la toma el Ministerio de Defensa Nacional, no la toma ninguna fuerza por su cuenta".

Este lunes hay una reunión entre Lazo y el canciller Mario Lubetkin.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ministerio del interior

El 911 recibió llamado con amenaza de muerte a Carlos Negro; el sospechoso fue detenido y confesó
"CONTEXTO LAMENTABLE"

Imputaron a la propietaria y a la encargada del residencial clandestino de La Unión; van a prisión preventiva por 120 días
SAN JOSÉ DE MAYO

Ataque a tiros en boliche deja a un hombre herido y a dos detenidos que intentaron huir armados en un taxi
ANTEPROYECTO

BCU propone que menores de edad no generen historial crediticio por préstamos que adultos pidan en sus nombres
EL TIEMPO

Comienzo de semana inestable, frío y con nieblas; el pronóstico de Nubel Cisneros

Te puede interesar

Asesinaron de varios disparos a un hombre dentro de una barbería de Cerro Oeste
ESCUCHARON AL MENOS 20 TIROS

Asesinaron de varios disparos a un hombre dentro de una barbería de Cerro Oeste
Volvieron a detener al hombre que había sido dejado en libertad tras agredir a su expareja y a policías en Castillos
ROCHA

Volvieron a detener al hombre que había sido dejado en libertad tras agredir a su expareja y a policías en Castillos
Condiciones incompatibles con la dignidad humana: Inddhh visitó residencial allanado y llama a esclarecer hechos
RESIDENCIAL EN LA UNIÓN

"Condiciones incompatibles con la dignidad humana": Inddhh visitó residencial allanado y llama a esclarecer hechos

Dejá tu comentario