MSP investiga posible caso de intoxicación por consumo de hamburguesas; una mujer de 29 años está en CTI

El Ministerio de Salud Pública (MSP) analiza un posible caso de intoxicación por ingesta de hamburguesas contaminadas en Paysandú.

El lunes 3, una mujer de 29 años realizó una consulta y fue derivada al CTI del Hospital de Paysandú con un cuadro digestivo compatible con un Síndrome Urémico Hemolítico grave, compatible con ingestión de shiga toxina, informó la Intendencia de Paysandú.

Desde la Dirección Departamental de Salud, se desplegó el protocolo sanitario para esos casos y se realiza el seguimiento.

Seguí leyendo MSP volvió a habilitar este lunes de tarde más cupos para vacunar contra el meningococo a niños de 9 a 15 años

El subdirector nacional de Salud del MSP, Gerardo Bruzzone, indicó que se sospecha de una intoxicación transmitida por alimentos. En este caso, por lotes de hamburguesas adquiridos en comercios barriales de la ciudad de Paysandú.

La paciente consumió hamburguesas marca "La Dolfina" (lote con fecha de envasado 19/05/2026) que cocinó en una air fryer.

Los alimentos ya fueron retirados y se les realizan los estudios correspondientes en el laboratorio del MSP para poder determinar si en esos lotes existe la bacteria Escherichia coli, que es bastante común que aparezca, afirmó.

Por eso, recomendó un correcta higiene lavado de manos y la cocción de los alimentos para prevenir la transmisión de la bacteria. En cuando al el respto de la familia en seguimiento medidas preventivas, un familiar desarrllo un epidosio que ya superó.

Bruzzone sostuvo que el protocolo para estos casos marca un trabajo en conjunto con Bromatología de la Intendencia correspondiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y el Instituto Nacional de la Carne (INAC).