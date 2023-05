Sindicato de maestros para este lunes por 24 horas ante "violencia institucional"

Y agregó: "La respuesta de las autoridades fue negativa. Es una respuesta violenta institucional, que no tiene en cuenta a los docentes. (Los docentes) no han tenido ninguna instancia de reflexión. No tiene en cuenta a los docentes, no intenta encontrar caminos de solución al difícil momento", agregó.

Larraya consideró al pedido como una "propuesta lógica". En la asamblea también se analizarán aspectos de la rendición de cuentas, sumó Ademu en el comunicado.

MAESTRA.

La maestra murió el jueves al ingresar a la escuela ubicada en las calles Canelones y Joaquín de Salterain. Sufrió un problema cardíaco.

A la escuela llegó la directora interina de Primaria, Olga de las Heras, y dirigentes del sindicato de maestros, que reclamó suspender las clases y avisar a las familias.

Las autoridades dispusieron continuar con las clases y suspenderlas este viernes, con aviso previo a las familias, lo que fue criticado por el sindicato.

El presidente del Codicen, Robert Silva, lamentó el fallecimiento de la maestra y confirmó la suspensión de clases para el viernes.

“La verdad que una gran tristeza. Se acompañó y acompañará a la comunidad docente y familias. Hoy estuvo presente la propia Directora General de Primaria y mañana no habrá clases. El equipo de Escuelas disfrutables también estará presente”, escribió en Twitter.