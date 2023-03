Sindicato de la industria del medicamento se declaró en conflicto y trabaja a reglamento

Como parte de su plan de lucha que comenzó este jueves y se extiende hasta el próximo jueves 30 de marzo, día en que realizarán una asamblea general, el sindicato plantea profundizar el trabajo a reglamento. Esto implica no realizar horas extras ni recuperar horas, respetar el horario de descanso habitual, no realizar cambios de turno ni de sector, los visitadores médicos no podrán organizar ninguna jornada fuera del horario habitual, no se contratará personal en ninguna de sus modalidades.