Sindicato de la Guardia Republicana plantea que Interior reconozca que efectivo asesinado estaba de servicio

"Lo consideramos un héroe. Nos ponemos a pensar qué tan poco vale la vida. Hay muchas cosas que tenemos que trabajar y lo estamos haciendo por parte del sindicato, por parte de la coordinadora nacional", dijo Piedras.

"No puede ser que haya una delincuencia tan fuertemente armada en el país. Por algún lado entra y creo que no ese está haciendo bien las cosas desde ya larga data", afirmó.

Reclaman que las autoridades reconozcan que el efectivo estaba en servicio.

"Lo que podemos decir es que nosotros somos las 24 horas policías. Y no cobramos por serlo. Yo estoy en mi casa y el vecino me llama porque lo están robando, tengo que actuar. No estamos siendo remunerados por eso. Y también no podemos trabajar por ejemplo de seguridad. Creo que habría que legislar de otra manera. Corremos riesgo de vida las 24 horas. Y quiero aclarar algo, y esto es un mensaje para el Ministerio del Interior: Anthony lo mataron estando de servicio. A él le tiene que corresponder todos los beneficios posibles, como si estuviera en acto de servicio", remarcó, en referencia a lo que pueda recibir la familia del policía.