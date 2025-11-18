Lubetkin se reunió con el canciller argentino; Pablo Quirno visitará Uruguay con el gobernador de Entre Ríos

El canciller Mario Lubetkin se reunió este martes en Buenos Aires con su par argentino Pablo Quirno . Al arribo del ministro de Relaciones Exteriores al país y tras un encuentro de cerca de tres horas con el canciller argentino, Lubetkin destacó "el nivel excelente de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Uruguay ".

Lubetkin valoró que el suyo haya sido el primer encuentro de Quirno mantuvo con un canciller extranjero. En la reunión, repasaron los principales temas de las relaciones bilaterales entre ambos países. Los cancilleres hablaron de los detalles de la negociación para el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

Ese acuerdo está en la fase escribirlo y detallarlo, por lo que cuando esté el texto se entenderán los detalles de sus características, los efectos y las oportunidades para Uruguay, indicó. También se evaluó la etapa final hacia la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, se habló de la cumbre del bloque regional el 20 de diciembre en Foz do Iguaçu (Brasil), la hidrovía Paraguay-Paraná, las obras de dragado, las balsas y los peajes internacionales.

"Estamos en un diálogo permanente con el canciller", aseguró Lubetkin, quien invitó a Quirno a visitar Uruguay. Estimó que el ministro argentino vendrá al país en los próximos 15 o 20 días junto a autoridades como el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y técnicos del área energética.

Un eventual encuentro entre los presidentes Yamandú Orsi y Javier Milei está en la agenda, ratificó. Lubetkin espera que la reunión de mandatario se concrete antes de la cumbre de Brasil. "Estamos jugando en todos los escenarios, porque lo único que nos importa es aprovechar las oportunidades para crecer. Lo haremos en función de las oportunidades y las posibilidades", remarcó.