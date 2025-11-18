Denuncian que estudiante usó inteligencia artificial para hacer video con cara de alumnos:"Secundaria está interviniendo", dijo Caggiani

Denuncian que un estudiante utilizó inteligencia artificial para hacer un video con la cara de alumnos.

El presidente de ANEP, Pablo Caggiani , dijo que trabaja la Dirección Nacional de Educación Secundaria y que no cuenta con más información sobre cuál es la situación o cuántos estudiantes son los afectados.

"Es Secundaria que está abordando este tema a partir de lo que es la denuncia del propio centro, de las familias y de los estudiantes".

Caggiani indicó que el mal uso de la inteligencia artificial es un tema que hay que abordar en el sistema educativo.

"Lo hace a través de Pensamiento Computacional en todos los 4°, 5° y 6° años de Primaria junto a Plan Ceibal. Lo hacemos también en lo que tiene que ver con 7°, 8° y 9° con Ciencias de la Computación y a través del programa Ciudadanía Digital que trabaja el Plan Ceibal en todo el país".

El hecho ocurrió en la pasada jornada en el liceo de Médanos de Solymar.