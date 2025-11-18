Denuncian que un estudiante utilizó inteligencia artificial para hacer un video con la cara de alumnos.
Denuncian que estudiante usó inteligencia artificial para hacer video con cara de alumnos:"Secundaria está interviniendo", dijo Caggiani
El presidente de ANEP indicó que vienen abordando el tema a partir de lo que es la denuncia del propio centro, de las familias y de los estudiantes.
El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, dijo que trabaja la Dirección Nacional de Educación Secundaria y que no cuenta con más información sobre cuál es la situación o cuántos estudiantes son los afectados.
"Es Secundaria que está abordando este tema a partir de lo que es la denuncia del propio centro, de las familias y de los estudiantes".
Ademu sobre desafiliación de Caggiani: "Hay que entenderlo como una incompatibilidad estar en un lugar y en otro"
Caggiani indicó que el mal uso de la inteligencia artificial es un tema que hay que abordar en el sistema educativo.
"Lo hace a través de Pensamiento Computacional en todos los 4°, 5° y 6° años de Primaria junto a Plan Ceibal. Lo hacemos también en lo que tiene que ver con 7°, 8° y 9° con Ciencias de la Computación y a través del programa Ciudadanía Digital que trabaja el Plan Ceibal en todo el país".
El hecho ocurrió en la pasada jornada en el liceo de Médanos de Solymar.
Dejá tu comentario