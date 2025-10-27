Sindicato hace paro y bloquea el ingreso a MontevideoGas en reclamo de aumento salarial

Sindicato bloque ingreso a MontevideoGas. Foto: sindicato, enviada a Subrayado.

El sindicato del gas realiza un paro este lunes y bloquea el ingreso de la planta de MontevideoGas en General Flores y Batlle y Ordóñez.

La movida sindical es por aumento de salario, entre otros reclamos de mejoras en las condiciones de trabajo, dijo Alejandro Acosta este lunes de mañana al programa Arriba Gente de Canal 10.

El sindicato sostiene que la empresa se ha negado a negociar los puntos planteados en el Consejo de Salarios, como por ejemplo un indicador que vincule salario con ventas de la empresa, de forma de lograr aumentos en los próximos meses.

Acosta aseguró que hay guardia gremial en la compañía para atender emergencias, pero que la atención comercial se verá afectada este lunes.

