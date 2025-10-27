El sindicato del gas realiza un paro este lunes y bloquea el ingreso de la planta de MontevideoGas en General Flores y Batlle y Ordóñez.
Sindicato hace paro y bloquea el ingreso a MontevideoGas en reclamo de aumento salarial
El sindicato bloquea este lunes de mañana el ingreso a la planta de MontevideoGas en General Flores y Batlle y Ordóñez. Reclaman aumento de salario, entre otras cosas.
La movida sindical es por aumento de salario, entre otros reclamos de mejoras en las condiciones de trabajo, dijo Alejandro Acosta este lunes de mañana al programa Arriba Gente de Canal 10.
El sindicato sostiene que la empresa se ha negado a negociar los puntos planteados en el Consejo de Salarios, como por ejemplo un indicador que vincule salario con ventas de la empresa, de forma de lograr aumentos en los próximos meses.
Acosta aseguró que hay guardia gremial en la compañía para atender emergencias, pero que la atención comercial se verá afectada este lunes.
