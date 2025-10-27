El Partido Nacional anunció que interpelará a la ministra Sandra Lazo por rescindir el contrato con Cardama

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado dijo que iniciarán los contactos con el resto de la oposición para interpelar a la ministra de Defensa Sandra Lazo por la decisión de rescindir el contrato con Cardama.
El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado dijo que iniciarán los contactos con el resto de la oposición para interpelar a la ministra de Defensa Sandra Lazo por la decisión de rescindir el contrato con Cardama.
La resolución y declaración del Partido Nacional:
