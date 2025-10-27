RECIBÍ EL NEWSLETTER
DECISIÓN DEL DIRECTORIO BLANCO

El Partido Nacional anunció que interpelará a la ministra Sandra Lazo por rescindir el contrato con Cardama

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado dijo que iniciarán los contactos con el resto de la oposición para interpelar a la ministra de Defensa Sandra Lazo por la decisión de rescindir el contrato con Cardama.

Álvaro-Delgado-directorio-octbre

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado dijo que iniciarán los contactos con el resto de la oposición para interpelar a la ministra de Defensa Sandra Lazo por la decisión de rescindir el contrato con Cardama.

La resolución y declaración del Partido Nacional:

Declaracion Partido Nacional Cardama

Lacalle Pou en el Directorio del Partido Nacional. Octubre 27. Foto: Subrayado.
Lacalle Pou asistió a la reunión del Directorio del Partido Nacional que analizó el caso Cardama

Dejá tu comentario