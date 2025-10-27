Ministro Gabriel Oddone valoró en el Parlamento triunfo de Milei en Argentina por estabilidad en los mercados

El ministro de Economía Gabriel Oddone presentó este lunes en la Comisión de Presupuesto del Senado el proyecto de ley de presupuesto, con los cambios aprobados en Diputados, y allí valoró el triunfo del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de Argentina por la estabilidad que lleva a los mercados, algo que, dijo, beneficia a Uruguay.

Así lo señalaron los senadores Nicolás Viera del Frente Amplio y Sebastián Da Silva del Partido Nacional en un alto de la reunión de la Comisión.

“El ministro Oddone lo que plantea, certeramente creo yo, es que esta elección en Argentina ha dado estabilidad a los mercados, que eso obviamente para nuestro país, siempre es positivo en el sentido de que la fluctuación que puede llegar a dar otros contextos políticos puede perjudicarnos”, dijo Viera en rueda de prensa.

“No es lo mismo que exista estabilidad, que tengas que estar pensando qué va a pasar mañana”, dijo el legislador del MPP, y agregó: “En ese camino el ministro ponderó que la estabilidad argentina también deje de ser una preocupación para Uruguay, por lo menos en estos meses”.

“Creo que es una excelente noticia para Uruguay, el ministro de Economía acaba de decir lo mismo en Comisión”, dijo por su parte el senador blanco Da Silva.

“Le da a este rinconcito del mundo cierta estabilidad tener a Argentina firme, con políticas reformistas”, agregó el legislador.

Dentro de la Comisión Oddone dijo que esta situación de estabilidad en los mercados regionales beneficiará la presencia de turistas argentinos en Uruguay durante la próxima temporada de verano, entre otros impactos positivos.