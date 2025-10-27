Accidente en los accesos a Montevideo: una mujer murió al chocar de atrás a un camión en ruta 5

Foto: Policía Caminera. Mujer muere tras chocar en ruta 5 con un camión.

Una mujer murió luego de chocar de atrás a un camión en ruta 5, a la altura del kilómetro 14,500, cuando circulaba en su camioneta Jeep Compass. Fue sobre las once de la mañana de este lunes.

Ambos vehículos circulaban hacia el norte. La víctima murió en el momento. En la escena trabaja la Policía Científica, y el caso pasará a manos de la Fiscalía.

Tras el accidente, la ruta está cortada para quienes circulan hacia el norte. Desvían por Camino La Redención y retoman ruta 5 en la intersección de 5 y 102, informó la Policía Caminera.

Al momento las autoridades no han brindado más información. Noticia en desarrollo.

