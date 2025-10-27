Una mujer murió luego de chocar de atrás a un camión en ruta 5, a la altura del kilómetro 14,500, cuando circulaba en su camioneta Jeep Compass. Fue sobre las once de la mañana de este lunes.
Accidente en los accesos a Montevideo: una mujer murió al chocar de atrás a un camión en ruta 5
La ruta está cortada para quienes circulan por ruta 5 al norte, a la altura del kilómetro 14,500. Hay desvío por Camino La Redención.
Ambos vehículos circulaban hacia el norte. La víctima murió en el momento. En la escena trabaja la Policía Científica, y el caso pasará a manos de la Fiscalía.
Tras el accidente, la ruta está cortada para quienes circulan hacia el norte. Desvían por Camino La Redención y retoman ruta 5 en la intersección de 5 y 102, informó la Policía Caminera.
Otro accidente en la curva peligrosa de Punta Gorda, donde en agosto y setiembre hubo víctimas fatales
Al momento las autoridades no han brindado más información.
Noticia en desarrollo.
