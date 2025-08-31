Sindicato de funcionarios registrales se declara en conflicto y anuncia afectaciones en el servicio

La Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay (AFRU) se declaró en conflicto este fin de semana y señaló que hay tareas que se verán afectadas, conforme a la adhesión que tuvieran las medidas por parte de los trabajadores.

En un comunicado el sindicato informó que habrá medidas distorsivas del funcionamiento. Por ejemplo, la no evacuación de consultas presenciales ni por correo electrónico, el no cierre de certificados ni documentos, el no ingreso de documentos urgentes, la no entrega de documentos y el procesamiento de documentos digitales y comunes.

Sobre el motivo del conflicto, la AFRU señaló: "El Estado se olvidó de los funcionarios registrales (...) Hace 40 días venimos buscando generar un diálogo más abierto y fluido con el MEC (Ministerio de Educación y Cultura), quien solo nos recibió una vez en este período, manifestando estar trabajando para llegar a una solución beneficiosa para todos".

Y agregó: "Ayer a ultima hora se nos informa que el MEC presentó al Presupuesto solo aquellos asuntos que originalmente había presentado, dejando de lado todo lo conversado ya sea con el sindicato como con la Dirección General de los Registros. Nos dejaron librados a nuestra suerte".

En el texto, el sindicato señaló una serie de reclamos que, según afirma, no han sido tenidos en cuenta. Y agregó: "Por defensa de los puestos de Trabajo los funcionarios registrales decimos: ¡no va más! Y exigimos que nuestras reivindicaciones sean tomadas en cuenta".