RECIBÍ EL NEWSLETTER
NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN SECTOR PÚBLICO

Sindicato de funcionarios públicos cerró acuerdos con el gobierno por salarios y licencias médicas

El régimen de ajuste salarial a dos años asegura el poder de compra de los salarios, incorpora una partida de 1.500 pesos a más de 6.000 trabajadores, analizará contratos precarios en el Estado y aspectos relativos a vivienda y créditos.

cofe-movilizacion-mef-foco-uy

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) anunció este viernes la firma de un acuerdo con el Poder Ejecutivo para el convenio colectivo de los trabajadores públicos.

El convenio entre el sindicato de funcionarios públicos y el gobierno es a dos años y establece un régimen de ajuste salarial que asegura el poder de compra de los salarios de los trabajadores sector público.

El documento incorpora a más de 6.000 trabajadores que no cobraban una partida salarial de 1.500 pesos, las que serán abonadas, la mitad en 2027 y el resto en 2027. También, se extienden todos los beneficios convenidos desde 2016 a la fecha, que incluye la partida de asiduidad de la administración central que se ajustará por IPC y tendrá un incremento de 5% en 2027.

poder ejecutivo y cofe alcanzaron un preacuerdo para cambiar el regimen de certificaciones medicas
Seguí leyendo

Poder Ejecutivo y COFE alcanzaron un preacuerdo para cambiar el régimen de certificaciones médicas

El convenio establece el análisis de las situaciones contractuales precarias en el Estado para empezar a regularizar los contratos, la creación de un ámbito de intercambio con el Ministerio de Vivienda para promover la compra de viviendas por parte de los funcionarios y la negociación con entidades financieras para líneas de crédito y otorgar préstamos "limpia sueldos" para aquellos que tienen su salario comprometido por los descuentos.

El otro preacuerdo fue alcanzado el martes y refiere a cambios en el régimen de licencias médicas. Las modificaciones son pasar de 9 a 12 la cantidad de días de licencia médica con la totalidad de la remuneración y la inclusión de más enfermedades que quedarán excluidas de los descuentos, como las derivadas de la salud mental, embarazos y adopciones, que se suman a las patologías oncológicas, internaciones hospitalarias y domiciliarias y los accidentes de trabajo. Además, extender la suspensión de los descuentos por lo que resta del año.

La asamblea nacional de delegados de COFE votó a favor de los dos preacuerdos y lo comunicó al Poder Ejecutivo.

2235e83f-2302-4fce-99bc-776a01cf2e7d

Temas de la nota

Lo más visto

video
NUBEL CISNEROS

Temporal de Santa Rosa: tormentas fuertes y muy fuertes, ¿qué esperar para el fin de semana?
TIENE 84 AÑOS

"Cuando recapacité saqué la mano y toqué una camioneta", dijo el hombre que dormía cuando patrullero chocó su cuarto
RUTA 12

Choque frontal entre camionetas dejó dos muertos en Ombúes de Lavalle, Colonia
MIRÁ EL VIDEO

"Llenísimo de corales, miren qué belleza": científicos llegaron al buque uruguayo hundido en 1995
PIEDRAS BLANCAS

Asesinaron a un joven de 18 años en Montevideo: discutía con otro con arma blanca y fue apuñalado

Te puede interesar

Crecimiento económico, trabajo, atender la desigualdad y la inseguridad; los ejes del presupuesto que destaca el FA video
REUNIÓN CON ORSI EN SUÁREZ Y REYES

Crecimiento económico, trabajo, atender la desigualdad y la inseguridad; los ejes del presupuesto que destaca el FA
Pesqueras denuncian hechos de violencia con tripulantes que el sindicato ingresa al puerto y no trabajan en ningún barco
VIDEO

Pesqueras denuncian "hechos de violencia" con tripulantes que el sindicato ingresa al puerto y no trabajan "en ningún barco"
Nacional visita a River Plate en el Saroldi en busca de volver al triunfo
FECHA 5 de Clausura

Nacional visita a River Plate en el Saroldi en busca de volver al triunfo

Dejá tu comentario