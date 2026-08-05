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CONFLICTO EN LA BEBIDA

FNC asegura que trabajadores incumplieron cláusula de paz; sindicato mantiene paro y reclama certezas

Este conflicto comenzó cuando en la planta de Minas fueron enviados al seguro de paro 59 trabajadores, mientras en Montevideo se realizaba la parada anual.

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Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) emitió un comunicado ante el conflicto que mantiene con los trabajadores desde hace varios días. La empresa señala que los trabajadores incumplieron la cláusula de paz.

El comunicado de FNC señala que el pasado sábado la operación de Montevideo debía retomar la actividad y en una asamblea, el sindicato resolvió no reintegrarse e ingresar en un paro, por lo que entienden desde la empresa que se incumplió la cláusula de paz de 45 días vigente por el Consejo de Salarios.

La FNC denunció esto ante el Ministerio de Trabajo y solicitaron una reunión tripartita para que la cartera interceda en el conflicto. Señalan que tras la reunión, los trabajadores decidieron mantener la paralización de actividades hasta el viernes.

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Desde FNC instaron a que el ministerio actúe para que el sindicato levante las medidas y se vuelva a la normalidad laboral.

Por su parte, el sindicato se concentró y movilizó el martes al mediodía frente al Palacio Legislativo. Solicitan menos incertidumbres y mayor claridad sobre el futuro de la empresa.

El representante sindical, Bruno Pastorino, indicó que el conflicto se inició hace más de un mes y destacó el rol del gobierno en la búsqueda de soluciones.

Este conflicto comenzó cuando en la planta de Minas fueron enviados al seguro de paro 59 trabajadores, mientras en Montevideo se realizaba la parada anual.

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