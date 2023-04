Sindicato docente para este jueves por 24 horas en liceos de todo el país

La docente Graciela García explicó a Subrayado que desde hace días "hay una lucha por el salón gremial", porque que las autoridades de Secundaria no quieren que esté ubicado en el lugar actual. "El director, Leonardo Ruidíaz, tuvo una decisión muy valiente al no acatar las órdenes", dijo y señaló que faltó diálogo. El vocero del gremio estudiantil, Gerónimo Sena, dijo que el director no cumplió con las órdenes de Secundaria al no cerrar el salón gremial con candado.

Sena agregó este jueves que denuncian "censura y persecución gremial". Pidió que se le levante la sanción al director Ruidíaz.

"Estábamos dando clase, después de haber tenido una coordinación, llega una orden de Jurídica de Secundaria de separar del cargo al director por insubordinación. Por lo tanto el liceo en este momento está acéfalo, los profesores nos reunimos en asamblea urgente, rechazamos esta medida por injusta, arbitraria. Apoyamos al director y estamos en conflicto", indicó García. Además, sostuvo que los docentes acordaron que ninguno tome el cargo vacante. "Todos los docentes que estábamos trabajando en este momento en el IAVA tomamos esta decisión", remarcó.