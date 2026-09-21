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SE EXTIENDE EL CONFLICTO EN TCP

Sindicato realiza un paro de 24 horas en el puerto de Montevideo y en todos los del país

El paro del sindicato portuario es en rechazo al decreto del gobierno que obliga a los trabajadores a brindar servicios mínimos en la Terminal Cuenca del Plata (TCP). El jueves 24 habrá otro paro.

Sindicato realiza un paro de 24 horas en el puerto de Montevideo y en todos los puertos del país. Foto: Terminal Cuenca del Plata (TCP).

Sindicato realiza un paro de 24 horas en el puerto de Montevideo y en todos los puertos del país. Foto: Terminal Cuenca del Plata (TCP).

El sindicato portuario realiza un paro de 24 horas este lunes en el puerto de Montevideo y en todos los puertos del país. Comenzó a las 7 de la mañana y se extenderá hasta la misma hora del martes.

El paro es en rechazo al decreto del gobierno que obliga a los trabajadores a brindar “servicios mínimos” en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), como respuesta a las medidas sindicales sucesivas adoptadas en medio del conflicto que lleva ya varios meses por la ausencia de un nuevo convenio colectivo.

La decisión de garantizar servicios mínimos que mantengan en funcionamiento la principal terminal de contenedores del puerto de Montevideo fue adoptada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

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El dirigente del sindicato Álvaro Reinaldo explicó en Subrayado el motivo del paro y cómo sigue el conflicto con TCP por un nuevo convenio colectivo:

La medida de los servicios mínimos que decretó el gobierno tiene “carácter transitorio y limitado”, dice el decreto, cuestionado por el sindicato de TCP y todos los gremios portuarios que este lunes convocaron al paro.

La resolución del gobierno se dio tras el pedido de esencialidad realizado por TCP la semana pasada.

Este lunes, el director de la ANP por parte de la oposición, Jorge Gandini, apuntó al sindicato y dijo que "es un día muy complicado”.

"Esto va generando un mensaje de que Montevideo no es un puerto seguro. Hay un costo intangible, difícil de medir, que es la reputación del puerto. El puerto ha perdido reputación, no es un puerto seguro para algunas navieras, que empiezan a pensar en omitir Montevideo", aseguró.

Paros

Ya de miércoles a jueves de la semana pasada el sindicato de TCP realizó un paro en rechazo a lo que se entiende es casi un decreto de esencialidad. Ahora el paro es en todo el puerto de Montevideo y en todos los puertos del país.

Además, el jueves 24 habrá una asamblea general a las 10 de la mañana, con paro desde las 8 AM. La asamblea se realizará en el puerto de Montevideo, en la explanada de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y en el puerto de Nueva Palmira, en el portón de la ANP.

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