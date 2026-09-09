Sindicato del Frigorífico Casa Blanca reclama aprobación de la extensión del seguro de paro especial: "Vivimos en incertidumbre"

EL Sindicato de Trabajadores del Frigorífico Casa Blanca reclama la aprobación de la extensión del seguro de paro especial para las 420 personas que perdieron su empleo.

El seguro especial venció el pasado 30 de junio. "No hay información concreta de qué se va a hacer (...) no tenemos un camino por dónde enfocarnos", explicó Lucía da Silva.

Y agregó: "Nosotros como trabajadores podemos entender los tiempos, la burocracia y todo lo que se habla. Ahora, para las familias trabajadoras, una semana, dos, más de dos meses como va pasando, es una cuenta más, es una factura sin pagar. Vivimos en incertidumbre los trabajadores".

La integrante del sindicato indicó que "se hizo un proyecto de ley para un seguro especial para que cubriera a todos los trabajadores, los 420 trabajadores. Salió eso que venció el 30 de junio. El 30 de junio se tenía que hacer todo el proceso de vuelta para un nuevo proyecto de ley para una extensión. Seguimos acompañando las gestiones".

La integrante del gremio agregó que llevaron el nuevo proyecto al Ministerio de Trabajo y este lo pasó al Ministerio de Economía.

"También hubo problemática de falta de información donde volvió el proyecto al Ministerio de Trabajo y seguimos en esa espera continua", dijo.

Por su parte, el abogado Julio Lugioratto, dijo que los trabajadores son quienes han producido la riqueza de Casa Blanca y cuatro o cinco empresarios la han dilapidado.

"Están así no por responsabilidad de ellos como ha dicho algún miembro connotado de esta sociedad, sino por responsabilidad de los miembros de la empresa, claramente", destacó.

El abogado explicó que la relación de trabajo no se ha terminado, simplemente que está suspendida. "Esos trabajadores tienen que tener, dentro de la incertidumbre que tienen, esta certidumbre que ese plazo no está corriendo y que pueden reclamar", indicó.