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Operativo en el Campeón del Siglo: Ministerio del Interior confirmó que saldrá primero la hinchada de Peñarol este miércoles

La confirmación ocurre luego de incidentes que se produjeron en el último partido en el estadio, entre hinchas aurinegros y la Policía. En esa ocasión, había salido primero la hinchada de Corinthians.

Foto: Subrayado, archivo. Operativo policial en el Campeón del Siglo, estadio de Peñarol.

Foto: Subrayado, archivo. Operativo policial en el Campeón del Siglo, estadio de Peñarol.

El partido será a las 21:30. El operativo de seguridad comenzó a las 04:00 con controles en pasos de frontera y rutas nacionales. Interior afirmó que policías realizarán inspecciones para detectar armas, pirotecnia y otros elementos prohibidos, especialmente durante el ingreso de hinchas colombianos.

El Parque Roosevelt funcionará como punto de concentración y estacionamiento de vehículos y ómnibus de la parcialidad de Independiente Santa Fe. Allí también habrá un despliegue de seguridad.

Foto: Carlos Negro en X. Archivo.
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Interior asegura que Peñarol sabía que primero salía la hinchada de Corinthians: se evaluó que evacuación podía ser rápida

Desde las 16:00 se reforzará el acompañamiento policial para el traslado de los hinchas visitantes desde el Parque Roosevelt hacia el estadio y luego de regreso al punto de concentración y al límite departamental tras el partido.

La apertura de puertas será a las 17:30 para los hinchas de Independiente Santa Fe y a las 18:30 para los de Peñarol.

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Sobre la salida del público, Interior informó que primero se retirará la parcialidad aurinegra, mientras que los hinchas colombianos deberán permanecer dentro del estadio hasta que las autoridades lo determinen. De todos modos, aclararon que el criterio podrá modificarse según cómo evolucione la situación.

Las autoridades advirtieron además que el tránsito en la zona del Campeón del Siglo puede verse afectado y recomendaron planificar los traslados con anticipación y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

Peñarol había comunicado esta decisión el martes: “Se informa que, por disposición del ministro del Interior, Carlos Negro, en conjunto con las autoridades de su cartera ministerial, la parcialidad de Peñarol será la primera en salir del nuestro Estadio Campeón del Siglo una vez finalizado el partido frente a Independiente Santa Fe, por la Copa CONMEBOL Libertadores. La hinchada visitante deberá aguardar dentro del escenario hasta completarse la evacuación del público local”, escribió en redes sociales.

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Qué se puede ingresar y qué no

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Se podrá ingresar:

  • Radios portátiles con pilas chicas (AA – AAA).
  • Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente (hasta una hora antes del inicio del partido de fondo, pasado ese plazo no se permitirá el ingreso de dichos elementos hasta el descongestionamiento de las puertas ya comenzado el encuentro).
  • Banderas de hasta 2 metros por un 1 metro que no puedan adherirse entre sí para formar una más grande, sin mástil.
  • Termo y mate.
  • Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras.

No se podrá ingresar:

  • Banderas con dimensiones mayores a 2 metros por 1 metro.
  • Banderas con mástiles.
  • Banderas sin mástiles, con las medidas autorizadas, pero que no puedan adherirse entre sí con el fin de formar una más grande.
  • Tapa tribunas.
  • Tirantes.
  • Paraguas.
  • Papel picado.
  • Rollos de papel.
  • Fuegos artificiales y bengalas.
  • Bebidas alcohólicas.
  • Botellas de vidrio.
  • Elementos que puedan resultar ofensivos.
  • Objetos que puedan utilizarse como armas, causar daños, lesiones o usarse como proyectiles.
  • Material racista, xenófobo, de contenido ideológico o de apoyo a una causa solidaria.
  • Objetos que incremente el riesgo de incendio o sean peligrosos para la salud.
  • Animales, salvo los de asistencia de personas con discapacidad.

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