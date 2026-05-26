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FEDERACIÓN URUGUAYA DE LA SALUD

Sindicato de la salud privada convoca a un paro este miércoles de 8 a 15 horas con movilización al MSP

La medida es en reclamo de avances en el diálogo con el Poder Ejecutivo en el ámbito de la comisión de condiciones laborales, afirmó el secretario general de la FUS, Marcos Franco.

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El sindicato de trabajadores de la salud privada (FUS) resolvió convocar a un paro para este miércoles de 8 a 15 horas. Está prevista una concentración a partir de las 9:30 horas en el Obelisco y una movilización hacia el Ministerio de Salud Pública (MSP).

La medida es en reclamo de avances en el diálogo con el Poder Ejecutivo en el ámbito de la comisión de condiciones laborales. "Fue determinante esta situación", afirmó el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Marcos Franco.

Indicó que entre 2024 y 2025 hubo 500.000 certificaciones en los trabajadores de la salud privada; el 47% del total de certificaciones en el ámbito laboral. Franco dijo que el 20% fue por salud mental y otro 20% por patologías osteoarticulares.

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Sostuvo que para los trabajadores es necesario discutir "cómo cuidan a los que cuidan". "Entendemos oportuno, necesario y urgente discutir las necesidades y los planteos que hacemos los trabajadores, entre otras cosas, para mejorarle la condición de trabajo a los compañeros y además también para brindar una correcta asistencia a nuestros usuarios", afirmó.

Franco llevó tranquilidad a los usuarios y aseguró que los servicios se cumplirán con guardia gremial.

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