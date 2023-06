Sindicato de Ancap pidió a Lacalle Pou dejar sin efecto licitación por asociación del portland

La presidenta de FANCAP , Natalia Belo, dijo en rueda de prensa que realizaron dos planteos concretos, uno de ellos para que se retire la licitación del portland. Según la federación, la entrega de un recurso natural por más de 40 años es inconstitucional y el tema debe tener una amplia discusión a nivel parlamentario. Aseguran que no están garantizados los puestos de trabajo ni tampoco las inversiones. "Entendemos que es posible que esas inversiones las lleve adelante el Estado", dijo.

Con respecto al segundo planteo, manifiestan que los puestos de trabajo no se reflejan en el pliego y que no existen ningún tipo de garantías. "No obtuvimos una respuesta clara cuanto a esto, quedaron en contestarnos", indicó. Desde la federación entienden que la respuesta tiene que ser urgente.