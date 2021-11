"Sin presión no seríamos la selección española", dice Luis Enrique

"Lo que me han transmitido los jugadores en el terreno de juego es para estar muy tranquilo", afirmó Luis Enrique este miércoles en rueda de prensa previa al encuentro del jueves clasificatorio para Catar-2022.

Tras ver los últimos entrenamientos "soy más que optimista, la confianza, el ritmo, la calidad, la forma que tenemos de entrenar hace que me sienta más que confiado a la hora de preparar este partido", afirmó.

España juega contra Grecia y Suecia dos partidos en los que sólo le vale la victoria para asegurar su pase al Mundial del próximo año, sin depender de otros resultados o pasar por una repesca.

Dos 'finales' a las que Luis Enrique trata de quitar algo de hierro: "Hay que ser optimistas y pensar que todo va a salir muy bien".

"Siempre hay presión, no hay un solo partido en el que no haya habido la presión de ganar", afirmó el seleccionador español, recordando que la Roja siempre tiene la obligación "de intentar ganar".

"La presión por alcanzar un objetivo es bonita y hay que tomarlo así", dijo, por su parte, el lateral Dani Carvajal.

"Este equipo ha demostrado que con presión rinde, sin presión no seríamos la selección española", insistió Luis Enrique, quien, no obstante, no oculta la dificultad de jugar contra Grecia.

"Me espero una Grecia motivada en su estadio, con su gente. Es un muy buen equipo defensivo, nos va a costar cuando tengamos el balón y también cuando no lo tengamos porque si no les presionamos bien, saben que hacer con el balón", aseguró.

gr/mcd