Sin acuerdo en conflicto de transporte: gremio rechazó el acuerdo del día anterior

El grupo Fraylog advirtió que la marcha atrás del sindicato de transporte a firmar el acuerdo alcanzando un día antes, con la fórmula presentada por el ministro de Trabajo, Juan Castillo, comienza a generar perjuicios al sector.

El caso surgió cuando la empresa Biesar S.A. decidió la desvinculación de un trabajador por mala conducta, lo que no fue aceptado por el Sindicato Único de Transporte Carretero y Ramas Afines (SUTCRA) y se inició una negociación con la mediación del Ministerio de Trabajo.

En un comunicado del grupo se indica que “la empresa, como siempre lo ha hecho, apostó al diálogo franco, sincero y de buena fe, compareciendo a múltiples instancias de negociación ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra)” y con el propio ministro.

Explicaron que fue el propio ministro Castillo que el martes 21 “planteó a las partes una propuesta para la solución del conflicto” y que “las partes la trasladaron a sus representados”.

Al día siguiente, miércoles 22, “se dio respuesta positiva a la propuesta del señor Ministro”, destaca Fraylog, y agrega: “es decir; la empresa y el sindicato aceptaron la solución planteada.

En función del acuerdo, las partes fueron convocadas por el ministro de Trabajo “para el día de hoy (viernes 24) a la hora 10 para suscribir el acuerdo alcanzado”.

Sin embargo, según detalla la empresa, “al momento de la firma el sindicato pretendió unilateralmente modificar la propuesta previamente aceptada por ambas partes”. En ese caso, Biesar S.A. informó que “decidió legítimamente no aceptar algo distinto a lo pactado en la negociación tripartita (MTSS, Biesar S.A., SUTCRA).

En su comunicado, el grupo sostiene que es “una empresa de transporte y logística forestal con más de 20 años de trayectoria en nuestro país” y que trabajan “de forma comprometida, responsable y respetuosos del ordenamiento jurídico, buscando el desarrollo sostenible de todos quienes formamos parte del equipo”.

La empresa afirma que los militantes sindicales no sólo incumplieron el acuerdo sino que “se han encargado de agraviar, difundir falsedades y versiones infundadas de los hechos, atentando directamente contra la imagen de la empresa, sus colaboradores y el sector”, y agrega: “lamentamos enormemente el perjuicio que estos comunicados ocasionan” a todo el Equipo Fraylog.