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DATOS DE MIGRACIÓN

Hubo más de 279 mil ingresos y 275 mil egresos al país en Turismo; el punto de mayor tránsito fue Colonia

La mayoría de los extranjeros que ingresaron eran de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Paraguay. El mayor número de ingresos fue de uruguayos, 166.007.

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Imagen de archivo. 

Los datos, que abarcan desde el viernes 27 de marzo al domingo 5 de abril señalan que la mayoría de los ingresos fueron de uruguayos (166.007), a los que les siguen argentinos (75.352), brasileños (12.193), estadounidenses (2.641) y paraguayos (2.538).

Los puntos de mayor tránsito de ingreso fueron Colonia (50.660), Paysandú (40.607), Aeropuerto de Carrasco (36.608), Fray Bentos ( 35.321) y Salto (32.192). Los de mayor egreso fueron Colonia (48.120), Paysandú (43.551), Fray Bentos (41.182), Aeropuerto de Carrasco (39.782) y Río Branco (24.949).

Foto: FocoUy.
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