Simuló ser delivery y entregar un pedido, pero amenazó con un arma y rapiñó una joyería en Paso Molino

Lo robado no había sido cuantificado, al menos hasta el mediodía de este viernes. Con lo robado, el delincuente salió hacia la avenida donde lo esperaba su cómplice, en moto, listo para irse de forma rápida.

Fugaron por Agraciada, hacia Emilio Romero. En la huida se les cayó una caja de entrega que los deliverys utilizan para hacer los repartos.

No hubo personas heridas. Ahora los investigadores de la zona policial 1 buscan identificarlos y seguir su recorrido mediante cámaras de videovigilancia del local, y de la calle.

La rapiña ocurrió sobre las 10:15 horas y duró pocos minutos. Damián, el dueño de la joyería dijo: "Esta vez estuvo más (tiempo). Cada vez están más tranquilos. El tipo entró tranquilo, habló. Se empezó a llevar la plata, las alhajas que están adentro. Pidió que se le abra la vidriera, se le abrió la vidriera y se llevó el oro. Cada golpe de estos es muy bravo para nosotros".

La Policía recibió información de que en ese momento estaba ocurriendo la rapiña, pero no pudieron dar con los delincuentes.

El propietario agregó: "Es triste, es frustrante. La vez pasada los agarraron y nos dijeron los policías que los procesaron sin prisión. Nadie nos dijo nada, no estábamos enterados. Hasta puede ser el mismo (delincuente). Esta vez llegó con un arma. Había una clienta que se puso muy nerviosa, lo quiso forcejear. Esto puede pasar a mayores. No hay policías, patrulleros. No hay policías a pie. Nunca vi pasar a nadie. Hay un abandono de la zona por parte de la Policía, del ministerio. Es triste, hace muchos años que estamos acá".

El 2 de abril de 2025 dos delincuentes usaron un marrón para romper la vidriera de la misma joyería y robar mercadería. También cubrieron sus rostros con cascos y uno de ellos esperó afuera, en moto. Ese día robaron 8 cajas con anillos de oro.

El dueño creyó que en ese caso hubo un estudio previo porque "fueron directo al sector del oro", dijo entonces a Subrayado.