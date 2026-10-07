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SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL

Simulacro de siniestro entre un auto y una moto se realizó en 18 de Julio frente a la Intendencia

El director de la Unasev, Aníbal Pintos, dijo que el objetivo de la actividad fue que la población tome conciencia y se sensibilice sobre las acciones que ocurren en torno a un siniestro vial.

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La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) realizó este miércoles un simulacro de un siniestro de tránsito en 18 de Julio frente a la Intendencia de Montevideo, en el marco de la Semana Nacional de la Seguridad Vial.

El director de la Unasev, Aníbal Pintos, dijo que el objetivo de la actividad fue que la población tome conciencia y se sensibilice sobre las acciones que ocurren en torno a un siniestro vial. Destacó la articulación interinstitucional tras la recepción del llamado de emergencia por parte del 911.

Pintos remarcó la importancia del uso del casco protector homologado y chaleco o cintas reflexivas en caso de circular en moto. La Unasev apuesta a la prevención de la siniestralidad en el tránsito y apunta a la sensibilización a través de campañas públicas.

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El presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, participó de la actividad y se refirió a las cifras de siniestros fatales. Señaló una baja en la cantidad de fallecidos de 12,5% en el primer semestre del año. "Los números vienen siendo favorables porque hay un trabajo atrás", enfatizó.

Metediera reclamó un mayor avance desde el punto de vista político. "Seguimos dando esa pelea", afirmó.

El 50% de los fallecidos en siniestros de tránsito iba en moto y el 65% de los lesionados. La mayoría entre 15 y 29 años. La velocidad y el uso de los elementos de seguridad son determinantes en estos casos. El casco protector reduce a la mitad la posibilidad de fallecer en un siniestro de tránsito.

El maquillaje de los actores y actrices que participaron en el simulacro estuvo a cargo de estudiantes de UTU. Agustina Heinzen destacó el trabajo en grupo y la importancia de la instancia para su formación.

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