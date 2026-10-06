Preparan un simulacro de siniestro de tránsito para este miércoles, próximo a la Intendencia de Montevideo

En el marco de la Semana de la Seguridad Vial, Unasev realiza diversas actividades como una feria educativa y un simulacro de siniestro.

Además, realizan una guía para motociclistas. "Tiene un código QR que la persona lo lleva a la web de Unasev y puede informarse de la guía, que está acompañada por un curso online", indicó el director Aníbal Pintos.

La feria en la explanada de la Intendencia comienza a las 10 de la mañana de este miércoles y a las 12 horas se realizará el simulacro de siniestro.

"Venimos coordinando con diferentes instituciones, que están haciendo posible lograr el simulacro para el día de mañana. Un simulacro con fines educativos, que va a arrancar desde poder demostrar el sistema de atención que se realiza cuando una persona llama al 911, y coordinaciones que se vienen haciendo con el Comando Unificado, SAME 105, la Dirección Nacional de Bomberos", detalló.

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