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MONTEVIDEO

Preparan un simulacro de siniestro de tránsito para este miércoles, próximo a la Intendencia de Montevideo

El simulacro se realiza como parte de una serie de actividades enmarcadas en la Semana Nacional de la Seguridad Vial.

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En el marco de la Semana de la Seguridad Vial, Unasev realiza diversas actividades como una feria educativa y un simulacro de siniestro.

Además, realizan una guía para motociclistas. "Tiene un código QR que la persona lo lleva a la web de Unasev y puede informarse de la guía, que está acompañada por un curso online", indicó el director Aníbal Pintos.

La feria en la explanada de la Intendencia comienza a las 10 de la mañana de este miércoles y a las 12 horas se realizará el simulacro de siniestro.

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"Venimos coordinando con diferentes instituciones, que están haciendo posible lograr el simulacro para el día de mañana. Un simulacro con fines educativos, que va a arrancar desde poder demostrar el sistema de atención que se realiza cuando una persona llama al 911, y coordinaciones que se vienen haciendo con el Comando Unificado, SAME 105, la Dirección Nacional de Bomberos", detalló.

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