Tras acuerdo del convenio colectivo en TCP, el gobierno dejó sin efecto la resolución de servicios esenciales

El gobierno dejó sin efecto la resolución de servicios esenciales en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), luego de que se firmara el convenio colectivo por cinco años entre las partes.

"Resulta innecesario establecer un régimen de servicios mínimos operativos", señala la nueva resolución, que pone fin a la que se había establecido en setiembre, tras meses de paralizaciones en el puerto. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, había adelantado que una vez que se firmara el convenio, se levantarían los servicios mínimos.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo este mediodía que "por fin" se firmó el convenio. "Le da garantías a los trabajadores y a las trabajadoras de TCP, les va a permitir tener una previsión de cuáles van a ser sus ingresos, los beneficios, que garantiza guardias gremiales, en caso de conflictos de otra naturaleza generales, y creo que eso les da certeza al puerto de Montevideo", afirmó.

Este martes, la asamblea del sindicato de trabajadores de TCP aprobó este martes la última propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para la firma del nuevo convenio colectivo y así dar por superado el conflicto en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo. La semana pasada, tanto la empresa como el sindicato habían aceptado la propuesta.

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