Simulaban rapiñas de vehículos de alta gama para cobrar los seguros: la estafa fue de USD 100.000

La Policía estima que la estafa a las aseguradoras fue por USD 100.000. Con el dinero de los seguros los delincuentes compraban más vehículos para repetir la maniobra.

Foto cedida a Subrayado.

Una banda criminal se dedicaba a simular rapiñas de autos y motos de alta gama, cobraban los seguros, remarcaban los vehículos que supuestamente habían sido robados y los vendían.

Con el dinero de los seguros compraban más autos y motos para volver a repetir la maniobra. La Policía estima que la estafa a empresas de seguros llegó a los USD 100.000, supo Subrayado.

Desde principios de 2024 el Área de Análisis e Inteligencia de la Brigada de Automotores investigaba la maniobra y en la mañana de este martes los policías realizaron varios allanamientos en la zona de Villa Camila, próximo a Manga.

Allí detuvieron a dos jóvenes de 25 y 26 años, sin antecedentes penales, e incautaron una camioneta BMW eléctrica que cuesta unos USD 60.000 y dos motos Kawasaki Ninja de USD 35.000 cada una, aproximadamente.

La moto Ninja verde, por ejemplo, fue una de las reportadas en una rapiña falsa; los delincuentes cobraron el seguro y adquirieron la otra moto Ninja de color negra.

Fuentes vinculadas a la investigación dijeron a Subrayado que la banda que estafaba a las aseguradoras mediante esta maniobra fue desarticulada y los dos detenidos puestos a disposición de Fiscalía.

