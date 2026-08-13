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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Siguen los días inestables, con lluvias y lloviznas aisladas, hasta el sábado inclusive dice Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé que continúen los días inestables, con lluvia y lloviznas aisladas, que ahora se extienden por lo menos hasta el sábado. Los detalles día a día.

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Nubel Cisneros prevé que continúen los días inestables, con lluvia y lloviznas aisladas, que ahora se extienden por lo menos hasta el sábado.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves comienza fría, con abundante nubosidad acompañada de lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá fría y húmeda con mucha nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas con periodos de mejoras parciales.

El viernes se espera un inicio de jornada inestable con algunas lluvias y lloviznas aisladas, mejorando en forma temporaria. La tarde seguirá fría y húmeda con mucha nubosidad inestabilizandose nuevamente hacia la noche con lluvias y lloviznas aisladas.

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El sábado nuevamente una jornada que se inicia inestable con algunas lluvias aisladas, mejorando rápidamente en forma temporaria. En la tarde seguirá el tiempo ligeramente templado en el norte y fresco en el resto con cielo parcialmente nublado, inestabilizandose en la noche por la zona costera.

Jueves 13

Zona Norte: máxima 14º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 12º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 10º

Viernes 14

Zona Norte: máxima 15º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 10º

Sábado 15

Zona Norte: máxima 18º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 14º

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