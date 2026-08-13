Siguen los días inestables, con lluvias y lloviznas aisladas, hasta el sábado inclusive dice Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé que continúen los días inestables, con lluvia y lloviznas aisladas, que ahora se extienden por lo menos hasta el sábado.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves comienza fría, con abundante nubosidad acompañada de lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá fría y húmeda con mucha nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas con periodos de mejoras parciales.

El viernes se espera un inicio de jornada inestable con algunas lluvias y lloviznas aisladas, mejorando en forma temporaria. La tarde seguirá fría y húmeda con mucha nubosidad inestabilizandose nuevamente hacia la noche con lluvias y lloviznas aisladas.

El sábado nuevamente una jornada que se inicia inestable con algunas lluvias aisladas, mejorando rápidamente en forma temporaria. En la tarde seguirá el tiempo ligeramente templado en el norte y fresco en el resto con cielo parcialmente nublado, inestabilizandose en la noche por la zona costera. Jueves 13 Zona Norte: máxima 14º y mínima 10º Zona Sur: máxima 12º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 10º Viernes 14 Zona Norte: máxima 15º y mínima 12º Zona Sur: máxima 14º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 10º Sábado 15 Zona Norte: máxima 18º y mínima 14º Zona Sur: máxima 16º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 14º

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Nubel Cisneros