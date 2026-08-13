Nubel Cisneros prevé que continúen los días inestables, con lluvia y lloviznas aisladas, que ahora se extienden por lo menos hasta el sábado.
Siguen los días inestables, con lluvias y lloviznas aisladas, hasta el sábado inclusive dice Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé que continúen los días inestables, con lluvia y lloviznas aisladas, que ahora se extienden por lo menos hasta el sábado. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves comienza fría, con abundante nubosidad acompañada de lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá fría y húmeda con mucha nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas con periodos de mejoras parciales.
El viernes se espera un inicio de jornada inestable con algunas lluvias y lloviznas aisladas, mejorando en forma temporaria. La tarde seguirá fría y húmeda con mucha nubosidad inestabilizandose nuevamente hacia la noche con lluvias y lloviznas aisladas.
Comienzan las lluvias este miércoles y se extienden hasta el viernes por lo menos
El sábado nuevamente una jornada que se inicia inestable con algunas lluvias aisladas, mejorando rápidamente en forma temporaria. En la tarde seguirá el tiempo ligeramente templado en el norte y fresco en el resto con cielo parcialmente nublado, inestabilizandose en la noche por la zona costera.
Jueves 13
Zona Norte: máxima 14º y mínima 10º
Zona Sur: máxima 12º y mínima 10º
Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 10º
Viernes 14
Zona Norte: máxima 15º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 10º
Sábado 15
Zona Norte: máxima 18º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 14º
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