Renunciaron tres neurocirujanos más del hospital Pereira Rossell y nombraron a otros cuatro profesionales

En las últimas horas renunciaron otros tres neurocirujanos pediátricos del hospital Pereira Rossell, que se suman a la renuncia del jefe del servicio, quien denunció en una carta dirigida a sus colegas médicos la falta de insumos básicos para cumplir con la atención adecuada.

Estos profesionales se encargaban de cubrir las guardias del servicio en el centro hospitalario de referencia nacional para la atención de niños y adolescentes.

Confirmada las renuncias, el directorio del Pereira Rossell nombró a cuatro nuevas profesionales, todas mujeres, que se encargarán del servicio de neurocirujía pediátrica y de las guardias, aseguraron a Subrayado fuentes oficiales.

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Las autoridades, tanto del Pereira Rossell como de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), negaron que se estuviera “sobrevolando la omisión de asistencia”, como aseguró el neurocirujano jefe Gonzalo Costa en su carta de renuncia.

El director del Centro Hospitalario Pereira Rossell, Gustavo Giachetto, aseguró que no se suspendió ninguna cirugía por falta de insumos y que todas las guardias están cubiertas.

En declaraciones a los medios de comunicación, el miércoles, anunció que la Unidad Académica de Neurocirugía de la Facultad de Medicina supervisará directamente la policlínica de cirugía.