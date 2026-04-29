EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Siguen los días fríos de mañana y de noche, con tardes templadas y hasta el viernes sin lluvias

Nubel Cisneros prevé tiempo estable, con mañanas y noches frías, tardes templadas e incluso cálidas en el norte. El viernes desmejora con probables lluvias. El detalle día a día.

Nubel Cisneros prevé tiempo estable, con mañanas y noches frías, tardes templadas e incluso cálidas en el norte. El viernes desmejora con probables lluvias.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta muy fría a fría aun con algunas heladas agrometeorológicas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con pasaje de abundante nubosidad.

El jueves se espera una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

fin de semana inestable, con lluvias aisladas y tiempo que ira de frio a freso
Fin de semana inestable, con lluvias aisladas y tiempo que irá de frío a freso

El viernes comienza frío a fresco con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará templada a cálida con nubosidad variable, inestabilizándose las fronteras norte y noreste lo que puede generar algunas lluvias aisladas.

Miércoles 29

Zona Norte: máxima 24º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 21º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 12º

Jueves 30

Zona Norte: máxima 27º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16º

Viernes 1 de mayo

Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16º

Lo más visto

Un hombre desenterró el cadáver de su hermana y lo llevó a un banco para demostrar su deceso
en india

Un hombre desenterró el cadáver de su hermana y lo llevó a un banco para demostrar su deceso
Homicidio en montevideo

Ataque a tiros contra un auto deja una mujer muerta y un hombre herido en Belvedere; hallan 44 casquillos
CÓMO COLABORAR

"La familia está destruida", afirmó la viuda de repartidor asesinado y pidió trabajo: "él era el que nos mantenía"
EL MINISTRO NEGRO FUE AL LUGAR

Asesinato del bebé de un año y medio: qué se sabe hasta ahora de lo que pasó en Colón
PRECIOS DE PARIDAD DE IMPORTACIÓN

Informe de Ursea da incremento en todos los combustibles de cara al ajuste de tarifas previsto para mayo

Te puede interesar

Terrible, no hay adjetivo; es un dolor para toda la sociedad, afirmó Orsi sobre homicidio de bebé a tiros en Colón video
VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD

"Terrible, no hay adjetivo; es un dolor para toda la sociedad", afirmó Orsi sobre homicidio de bebé a tiros en Colón
La familia está destruida, afirmó la viuda de repartidor asesinado y pidió trabajo: él era el que nos mantenía video
CÓMO COLABORAR

"La familia está destruida", afirmó la viuda de repartidor asesinado y pidió trabajo: "él era el que nos mantenía"
Siguen los días fríos de mañana y de noche, con tardes templadas y hasta el viernes sin lluvias
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Siguen los días fríos de mañana y de noche, con tardes templadas y hasta el viernes sin lluvias

