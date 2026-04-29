Siguen los días fríos de mañana y de noche, con tardes templadas y hasta el viernes sin lluvias

Nubel Cisneros prevé tiempo estable, con mañanas y noches frías, tardes templadas e incluso cálidas en el norte. El viernes desmejora con probables lluvias. El detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta muy fría a fría aun con algunas heladas agrometeorológicas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con pasaje de abundante nubosidad.
El jueves se espera una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.
Fin de semana inestable, con lluvias aisladas y tiempo que irá de frío a freso
El viernes comienza frío a fresco con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará templada a cálida con nubosidad variable, inestabilizándose las fronteras norte y noreste lo que puede generar algunas lluvias aisladas.
Miércoles 29
Zona Norte: máxima 24º y mínima 10º
Zona Sur: máxima 21º y mínima 10º
Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 12º
Jueves 30
Zona Norte: máxima 27º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16º
Viernes 1 de mayo
Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16º
