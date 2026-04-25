Fin de semana inestable, con lluvias aisladas y tiempo que irá de frío a freso

Fin de semana inestable, con lluvias aisladas y tiempo que irá de frío a fresco

Fin de semana con lluvias aisladas, humedad, cielo cubierto y baja temperatura de mañana y de noche, algo más agradable de tarde. Mínima de 4º y máxima de 27º.

Fin de semana con lluvias aisladas, humedad, cielo cubierto y baja temperatura de mañana y de noche, algo más agradable de tarde. Nubel Cinseros prevé mínima de 4º y máxima de 27º.

De acuerdo a su informe, la mañana de este sábado se presenta fresca a templada con cielo parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo ligeramente cálido con pasaje de mucha nubosidad hacia la noche lo que podría generar algunas lluvias aisladas.

El domingo tendremos una mañana húmeda e inestable con pasaje de mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado y ventoso generando bajas sensaciones térmicas, manteniendo la probabilidad de lloviznas aisladas en la costa sureste.

El lunes la mañana estará fría con bajas sensaciones térmicas y nubosidad dispersa. La tarde continuará fresca a templada con cielo ligeramente nublado, previéndose pronunciado descenso de temperatura en la noche.

Sábado 25

Zona norte: máxima 27º y mínima 14º

Zona sur: máxima 24º y mínima 14º

Zona metropolitana: máxima 21º y mínima 16º

Domingo 26

Zona norte: máxima 27º y mínima 6º

Zona sur: máxima 23º y mínima 6º

Zona metropolitana: máxima 20º y mínima 10º

Lunes 27

Zona norte: máxima 22º y mínima 4º

Zona sur: máxima 20º y mínima 4º

Zona metropolitana: máxima 18º y mínima 8º

