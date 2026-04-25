Fin de semana inestable, con lluvias aisladas y tiempo que irá de frío a freso

Fin de semana con lluvias aisladas, humedad, cielo cubierto y baja temperatura de mañana y de noche, algo más agradable de tarde. Nubel Cinseros prevé mínima de 4º y máxima de 27º.
De acuerdo a su informe, la mañana de este sábado se presenta fresca a templada con cielo parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo ligeramente cálido con pasaje de mucha nubosidad hacia la noche lo que podría generar algunas lluvias aisladas.
El domingo tendremos una mañana húmeda e inestable con pasaje de mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado y ventoso generando bajas sensaciones térmicas, manteniendo la probabilidad de lloviznas aisladas en la costa sureste.
El lunes la mañana estará fría con bajas sensaciones térmicas y nubosidad dispersa. La tarde continuará fresca a templada con cielo ligeramente nublado, previéndose pronunciado descenso de temperatura en la noche.
Sábado 25
Zona norte: máxima 27º y mínima 14º
Zona sur: máxima 24º y mínima 14º
Zona metropolitana: máxima 21º y mínima 16º
Domingo 26
Zona norte: máxima 27º y mínima 6º
Zona sur: máxima 23º y mínima 6º
Zona metropolitana: máxima 20º y mínima 10º
Lunes 27
Zona norte: máxima 22º y mínima 4º
Zona sur: máxima 20º y mínima 4º
Zona metropolitana: máxima 18º y mínima 8º
Dejá tu comentario