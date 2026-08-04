Siguen las lluvias y para los próximos días se esperan tormentas muy fuertes con viento fuerte y posible granizo

Nubel Cisneros prevé mal tiempo este martes y miércoles, con lluvias aisladas, pero el jueves desmejora aún más con tormentas fuertes y muy fuertes que traen viento fuerte y posible granizo.

De acuerdo a su informe la mañana de este martes se presenta fresca y húmeda con nubosidad variable persistiendo algunas lluvias y tormentas aisladas en la zonas norte y noreste. En la tarde se mantendrá fresco a templado con cielo parcialmente nublado, manteniéndose algunas lluvias aisladas en las primeras horas sobre las fronteras norte y noreste.

El miércoles se espera una mañana fresca y húmeda con mucha nubosidad y tiempo inestable nuevamente la zona norte. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas en las zonas norte y noreste.

El jueves se espera una mañana fresca y húmeda con abundante nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. En la tarde continuará el desplazamiento del sistema frontal frío acompañado de lluvias y tormentas fuertes y muy fuertes capaces de generar importante actividad eléctrica, granizadas y rachas de vientos fuertes, mejorando en la noche por el suroeste con descenso de temperatura y disminución de nubosidad. Martes 4 Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º Zona Sur: máxima 20º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 14º Miércoles 5 Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º Jueves 6 Zona Norte: máxima 26º y mínima 8º Zona Sur: máxima 22º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 9º

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