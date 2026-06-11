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PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Sigue frío, nublado, húmedo e inestable: el pronóstico de Nubel Cisneros de cara al fin de semana

Nubel Cisneros prevé que el tiempo siga frío, nublado, húmedo e inestable hasta sábado inclusive, con mínimas por debajo de los 10º y máximas de 15º a 18º. El detalle día a día.

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Nubel Cisneros prevé que el tiempo siga frío, nublado, húmedo e inestable hasta sábado inclusive, con mínimas por debajo de los 10º y máximas de 15º a 18º.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fría, con mucha nubosidad, manteniendo inestable en las primeras horas la zona norte y la costa sureste, presentando nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. La tarde se presentará fresca con cielo parcialmente nublado permaneciendo frío en la noche.

El viernes comienza muy frío con heladas agrometeorológicas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco con cielo nublado a parcialmente nublado, previéndose nuevamente importante descenso de temperatura en la noche.

frio, humedo, nublado e inestable, asi continua la semana de acuerdo al informe de nubel cisneros
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Frío, húmedo, nublado e inestable, así continúa la semana de acuerdo al informe de Nubel Cisneros

El sábado se espera una mañana fría con cielo parcialmente nublado, observándose nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco con pasaje de abundante nubosidad hacia la noche inestabilizándose principalmente la zona costera, lo que puede generar algunas lluvias aisladas.

Jueves 11

Zona Norte: máxima 17º y mínima 7º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 7º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 9º

Viernes 12

Zona Norte: máxima 18º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 10º

Sábado 13

Zona Norte: máxima 18º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 9º

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